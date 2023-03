ANCONA Anche per oggi il meteo annuncia pioggia sulle Marche, con precipitazioni «sempre più concentrate sulle province centro-meridionali – informa il bollettino regionale curato dal servizio Agrometeo - e poi su quelle meridionali, dove diventeranno intense nella fascia oraria centrale, mentre scompariranno a nord a partire dalle coste». Prevista anche un’altra spruzzata di neve, con quota intorno ai 1.100-1,200 metri. Poi dal fine settimana la situazione meteo dovrebbe migliorare decisamente, con qualche sporadica pioggia domani e una bella giornata di sole prevista per domenica. Da lunedì, secondo le prime elaborazioni, dovrebbe riprendere a piovere.



Le nevicate



Eventi meteo tutt’altro che rari, in questo scorcio dell’inverno. Nei primi due mesi del nuovo anno, dopo un ultimo trimestre 2022 segnato dalla siccità, sulle Marche è scesa pioggia a catinelle e il panorama s’è anche imbiancato dall’alta collina in su. Per farsene un’idea, basta scorrere i bollettini di allerta meteo diramati per temporali, neve, rischio idraulico o idrogeologico della Protezione civile regionale negli ultimi 60 giorni: ben 12 (l’ultimo diramato ieri e valido per l’intera giornata odierna, con rischio giallo legato al livello dei fiumi e a possibili colate di acqua e fango) contro i 4 del gennaio-febbraio 2022.

Ma ancora più indicativi sono le statistiche e i grafici contenuti dell’ultimo report sull’andamento climatico nella nostra regione elaborato dal Servizio Agrometeo di Amap Regione Marche, l’ex Assam. La curva della precipitazione giornaliera cumulata, dal primo dicembre al 28 febbraio. segnala al momento una media regionale a +80.4 mm (ovvero +39.7 %) rispetto alla media dei trent’anni compresi tra il 1981 e il 2010, un range di lungo periodo in cui per altro la siccità, tranne per alcuni anni, non era un problema sentito come in questo inizio di terzo decennio degli anni 2000.

Le precipitazioni medie mensili



Anche la tabella delle precipitazioni medie mensili, dopo un dicembre ‘22 in deficit di quasi 21 mm rispetto alla media del trentennio di riferimento (71 contro 92 mm) registra una forte rimonta a gennaio (137,4 contro 50,6) e uno scarto leggerissimo a febbraio (47,5 contro 52,3). I saldi mensili sono il risultato di andamenti piuttosto irregolari, come spiega il dottor Danilo Tognetti, meteorologo di Amap Regione Marche. «Dopo un dicembre molto secco, questo trend è proseguito per gran parte di gennaio, ma per fortuna alla fine del mese ci sono state piogge e nevicate abbondanti. Anche a febbraio, nella prima fase, le precipitazioni hanno avuto una lunga fase di curva appiattita sulla media, per poi registrare una brusca impennata nell’ultima settimana».



Le riserve idriche



La domanda che tutti si fanno - a partire dagli agricoltori ai gestori delle rete idriche - è se questa ripresa delle piogge basterà a scongiurare (o quanto meno attenuare) i problemi di siccità accusati anche nelle Marche nelle ultime estati, quando molti sindaci hanno dovuto anche firmare ordinanze per ridurre l’uso dell’acqua, «Difficile dirlo, ma i segnali sono incoraggianti - è l’analisi del meteorologo Tognetti -. Da noi mediamente gennaio e febbraio non sono mesi particolarmente piovosi, ma le precipitazioni dell’ultima settimana, specie con la neve che ha un rilascio lento della risorsa idrica, lasciano ben sperare. Ma le vere scorte d’acqua per l’estate si fanno a primavera e speriamo che quest’anno la primavera faccia il suo mestiere».