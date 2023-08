Stabilimenti balneari Marche, controlli Nas a tappeto: 15 non sono in regola. Stop a 110kg di pesce

ANCONA- Controlli dei Nas in tutta Italia negli stabilimenti balneari. Nelle Marche, il Nas di Ancona ha effettuato 32 controlli in vari stabilimenti balneari con annessa attività di ristorazione: 15 non sono risultati in regola e sono scattate sanzioni, ammende e sequestri di pescato. Nessuno stabilimento è stato chiuso.

LEGGI ANCHE: Due Sorelle, gavitelli, numero chiuso e prenotazioni via App: Sirolo insegna ad Ancona come si fa

Le multe

A carico di quattro di loro sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 8500 euro. Sequestrati anche 110 kg di prodotti ittici non tracciati e rinvenuti nei ristoranti. Controlli anche nei ristoranti delle varie province marchigiane.