Vino amaro, blitz dei Nas nelle Marche: controllate 45 aziende. Ecco tutte le irregolarità rilevate

Blitz dei Nas nelle aziende che producono e commercializzano vino in tutta Italia. Nel corso delle attività di controllo i carabinieri dei Nas hanno eseguito 960 ispezioni, individuando 239 situazioni di non conformità (pari al 24%, percentuale influenzata dalle modalità di selezione degli obiettivi, individuati tra quelli che presentavano maggiore interesse operativo).

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono segnalati all’Autorità sanitaria ed amministrativa 218 operatori della filiera del vino e contestate complessivamente 344 violazioni amministrative contestate, pari a 290mila euro.

I CONTROLLI NELLE MARCHE

Nelle Marche sono state controllate complessivamente 45 attività operanti nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti vinosi e alcoolici di cui 29 aziende agricole con annesse cantine vinicole e 16 negozi di vendita al minuto (enoteche e supermercati).

Le ispezioni hanno riguardato tutte le province, in particolare:

Ancona – 17 controlli, 3 campioni prelevati (tutti in attesa di esito analitico), 7 persone segnalate all’Autorità amministrativa e sanitaria (per aver omesso di predisporre idoneo piano di autocontrollo Haccp, in alcuni casi non aver attuato parte dello stesso piano di autocontrollo e per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale). Sono stati elevati 2 verbali di contestazioni amministrative per una somma pari a 4mila euro.

Ascoli Piceno – 6 controlli e 1 persona segnalata all’Autorità amministrativa e sanitaria (per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale).

Fermo – 1 controllo con esito negativo.

Macerata – 7 controlli, 1 campione prelevato (in attesa di esito analitico) e 1 persona segnalata all’Autorità amministrativa e sanitaria (per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale).

Pesaro – 14 controlli, 3 campioni prelevati (tutti in attesa di esito analitico) e 1 persona segnalata all’Autorità amministrativa e sanitaria (per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale).