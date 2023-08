Falconara, esce la sera e incontra pregiudicati: il condannato per droga torna in carcere

FALCONARA - Condannato per traffico di droga, viola le prescrizioni dell'affidamento in prova per la pena alternativa e i carabinieri della tenenza di Falconara Marittima lo riportano in carcere.

L'arrestato, un 22nne di Falconara, ha violato la prescrizione di non frequentare pregiudicati e quella della permanenza domiciliare notturna durante il periodo di affidamento in prova. La sera del giorno 8 agosto, al controllo dei militari, non è stato trovato in casa. È stata ordinata la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con il suo accompagnamento in carcere.

Stava scontando in affidamento in prova la pena residua di 1 anno, 7 mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish in concorso, essendo stato arrestato in flagranza di reato, a settembre 2021, dalla Polstrada di Roma Nord, mentre trasportava,unitamente ad altra persona, in autostrada, delle dosi di hashish.