​Piano regionale per le infrastrutture: al tavolo presente anche il Governatore Francesco Acquaroli

ANCONA- Si è svolto il quarto Tavolo delle Infrastrutture nel corso del quale sono stati presentati i punti cardine del Piano Regionale delle Infrastrutture, il documento strategico che offre la visione complessiva delle Marche, dal trasporto pubblico locale, su gomma e ferro, al trasporto merci, marittimo e aereo. All'incontro, a Palazzo Li Madou, alla presenza dei rappresentanti delle principali categorie economiche - Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Coldiretti - sono intervenuti il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l'assessore alle Infrastrutture, Francesco Baldelli.

Un atto fondamentale

Acquaroli ha definito il Piano regionale Infrastrutture «un atto fondamentale e molto atteso per lo sviluppo della nostra regione, per dare finalmente una visione strategica e d'insieme del sistema di collegamenti, proiettata al futuro e che sappia dotare le Marche delle opere necessarie per la crescita e la competitività».