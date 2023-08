Previsioni meteo nelle Marche: temperature in calo, nessuna allerta e un settembre che parte con il sereno. Ecco dove

Temperature in calo. E' quello che stiamo assistendo in questi giorni e che, il nuovo bollettino della Protezione Civile Marche conferma. Le allerte arancio e rosse oramai un ricordo lontano, e il finale di agosto vede punte massime di 30° (senza andare oltre), con temperature percepite che toccano 32°. Livello 0, il più basso con area verde in tutto il territorio marchigiano in cui, come si legge da bollettino, «sono previste condizioni metereologiche non associate a rischio per la salute della popolazione».

Le temperature

Ancona che tocca massima di 27° nella giornata di giovedì 31 agosto.

Nessuna allerta

Bollettino criticità che non registra allerte. Anche qui tutto verde, livello 0 di normalità. Per la giornata di domani, 30 agosto, infatti nessuna allerta idraulica, ideogeologica, temporali, vento, neve e mareggiate. Tutte assenti in ogni zona regionale. Il bollettino, inoltre, valido per tutte le 24 della giornata di domani, ammette che «al primo mattino la costa settentrionale potrebbe essere parzialmente interessata da un'intensa struttura temporalesca attiva in mare, in particolare davanti la costa romagnola; al pomeriggio i temporali pomeridiani lungo la costa centro-meridionale potrebbero risultare localmente intensi».

Le previsioni meteo

Ulteriori aggiornamenti meteo arrivano dall'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (AMAP), attraverso il Servizio Agrometeo Regionale. Nel dettaglio, prevista per domani una nuvolosità irregolare al mattino, più estesa e stratificata sulla fascia appenninica e possibile copertura medio-bassa anche sulle coste settentrionali. Non escluse precipitazioni mattutine sulle coste settentrionali, più probabili nelle ore centrali-pomeridiane quando rovesci e temporali si abbatteranno sulla fascia appenninica. Nella giornata conclusiva di agosto (giovedì), il cielo tornerà sereno con nubi sparse e possibili rovesci pomeridiani sulla catena montuosa. L'apertura di settembre (venerdì) vede un cielo in buona parte sereno tranne che sui rilievi appenninici dove, nel pomeriggio, prenderanno forma degli addensamenti. Nessuna precipitazione, ma presenza di vento. Giornata di sabato 2 settembre, invece, dal cielo sereno, precipitazioni assenti, temperature in rialzo ed presenza di brezze adriatiche.