CIVITANOVA - Ultimo potente colpo di coda di Nerone, nome dell’anticiclone che da una decina di giorni sta infuocando tutto lo Stivale. E chi può passa la giornata sotto l’ombrellone o a mollo in mare. Anche ieri a Civitanova spiagge piene, a parte le ore centrali della giornata, quando si è cercato refrigerio a casa o nei locali dotati di aria condizionata. Emanato ieri dalla Protezione civile e sicurezza del territorio delle Marche un nuovo bollettino di allerta per le ondate di calore. Bollino rosso su tutta la regione.



Significa che le condizioni metereologiche che mettono a rischio la salute delle persone (in particolare di quelle più fragili) persistono per tre o più giorni consecutivi. In allerta i servizi sanitari e sociali. Rispetto al precedente bollettino, l’allarme con il bollino rosso è stato esteso anche alla giornata di oggi quando, tuttavia, è prevista una leggera diminuzione delle temperature, in particolare delle massime. Un abbassamento nell’ordine di un paio di gradi. Ieri mattina a Civitanova la stazione dell’osservatorio meteorologico dell’istituto Da Vinci ha fatto segnare una massima di 34,3 gradi alle 10.43. Invece la stazione meteo al porto, gestita dall’associazione Il Madiere, ha toccato i 38 gradi, sempre dopo le 10.

Fortunatamente, almeno fino al primo pomeriggio, era piuttosto basso il tasso di umidità nell’aria (da 44 al 60%), per cui la temperatura percepita era in linea con quella reale. Ma con il passare delle ore sotto il sole implacabile, anche l’umidità si è alzata nel pomeriggio rendendo il caldo meno sopportabile. Il refrigerio al mare, quindi, più che una opzione per chi abita in una città costiera o vi sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza. Come era stato preannunciato, è questo dunque l’ultimo weekend di assalto alle spiagge prima delle temperature che da domani inizieranno ad abbassarsi. Civitanova è stata ancora una volta scelta da residenti e pendolari per una giornata in riva al mare. Come ogni weekend caos parcheggi e traffico, anche a causa dei rientri al termine delle vacanze.