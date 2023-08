Marche, dopo Circe le temperature si (ri)alzano, ma con massime di 30° e nessuna allerta calore

ANCONA - Estate addio? Non proprio ma sembra che Cerbero e Caronte siano oramai ricordi lontani con delle temperature che registrano e registreranno nei prossimi giorni dei cali, per poi rimboccare verso una risalita - nel prossimo weekend - su dei valori caldi, ma non esageratamente elevati. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino meteorologico per le Marche: «attesi in giornata gli ultimi residui del passaggio depressionario che ha caratterizzato il fine settimana appena concluso». Accade, infatti, che con la «saccatura islandese» allungata verso sud-est, per la catena montuosa alpina è più agevole proteggerci dalle precipitazioni. Quest'ultime tenderanno a manifestarsi invece sul versante montuoso straniero e verso i Balcani. Così che alle nostre regioni adriatiche e meridionali non rimarrà se non qualche «briciola, cioè rovesci ed acquazzoni pomeridiani innescati da spifferi freschi provenienti da oriente».

Temperatura in rialzo

Settimana in arrivo caratterizzata da un ri-innalzamento delle temperature.

Precipitazioni assenti e brezze leggere

Giornate dall'8 all'11 agosto caratterizzate, inoltre, da cieli sereni o poco nuvolosi, precipitazioni assenti, venti deboli o poco avvertibili costituiti da brezze orientali, nella giornata di domani, o brezze adriatiche più tese per quanto riguarda mercoledì. Temperature in rialzo.

Nessuna allerta calore

Nessun allarmismo o allerte per questi giorni. Dal bollettino per le ondate di calore diramato poco fa dalla Protezione Civile Regionale, la Regione Marche ritorna a «tingersi» di verde, cioè il livello 0: «previste condizioni metereologiche non associate a rischio per la salute della popolazione». Livello normalità in tutte e cinque le province del territorio.