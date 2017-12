La recatanese iGuzzini fa shopping in Canada: acquisita la Sistemalux

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI- iGuzzini illuminazione, azienda marchegiana leader internazionale nel settore dell’illuminazione architetturale, ha sottoscritto oggi il contratto per l’acquisizione del 70% del capitale di Sistemalux Inc., società canadese con sede e stabilimento produttivo a Montréal, che nel 2017 prevede un fatturato di circa 30 milioni di dollari canadesi. Attraverso tale operazione iGuzzini rafforza la sua presenza sul mercato nord americano e completa la propria gamma di offerta.Fondata nel 1984 a Montréal dalla famiglia italo-canadese Folisi, Sistemalux è tra i più importanti operatori qualificati del mercato nordamericano nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di illuminazione per interni ed esterni destinati a progetti residenziali e commerciali. La società opera attraverso un’articolata rete di 54 agenzie di distribuzione, ed uffici e show-room in Canada (Vancouver, Toronto, Quebec City) e negli Stati Uniti (New York). Sistemalux ha circa 200 dipendenti e ha registrato una crescita di oltre 15% all’anno nell’ultimo triennio.