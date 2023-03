RECANATI - Un 2022 da record per iGuzzini che chiude con le perfomance più alte dalla sua fondazione nel 1959 raggiungendo un fatturato di oltre 234 milioni (+15,1% sul 2021). L’anno, che già nel primo semestre aveva registrato grandi performance, conferma il trend positivo del 2021 e supera così i livelli pre-pandemia: un successo assoluto per l’azienda fondata nel 1959 a Recanati e dal 2019 parte del gruppo svedese Fagerhult, guidata dal Ceo Cristiano Venturini.

È stato lui a costruire una squadra compatta per visione imprenditoriale e strategia con l’obiettivo di proiettare i valori di design e la cultura della luce propri di iGuzzini in un futuro sempre più connesso e sostenibile. «Questo risultato avrebbe potuto essere ancora migliore - commentano i vertici aziendali -, considerato che nel 2022 l’azienda non ha operato sul mercato russo, allineandosi alle direttive della capogruppo svedese Fagerhult. La segmentazione del fatturato per aree geografiche evidenzia come tutti i Paesi siano cresciuti sia in Europa che extra Ue, con particolare riferimento al Nord America (+19,4%)».

Poi l’azienda annuncia l’impegno che continuerà a portare avanti per l’anno in corso. «Nel 2023 iGuzzini continuerà a impegnarsi sui driver consolidati che hanno caratterizzato la sua crescita (Sustainability, Design, Culture and Connectivity), con investimenti in software e hardware per sviluppare soluzioni sempre più intelligenti e sistemi sempre più efficienti e con la ricerca continua di un design bello, innovativo, funzionale e senza tempo». Il gruppo punta a essere sempre più green, puntando allo sviluppo non solo economico ma anche sostenibile.

«iGuzzini vedrà inoltre compimento un importante investimento in sostenibilità, che con l’innesto di 6 milioni di euro, nel 2023 raggiungerà un totale di 10 milioni di Euro per rendere l’HQ di Recanati – che copre l’86% della produzione mondiale di iGuzzini – indipendente dal punto di vista energetico per oltre il 50% del suo fabbisogno (oltre il 70% entro il 2030), all’interno di un complesso di azioni a trecentosessanta gradi, tra cui il passaggio a Biogpl per lo stabilimento produttivo».

E questo viene confermato anche dal Ceo Cristiano Venturini, che commenta: «Lighting innovation for people non è solo un pay-off ma per iGuzzini significa persone-valori-comunità-sogni che insieme creano una galassia in cui ognuno può e deve esprimersi da un punto di vista professionale e soprattutto umano».



«Questo risultato di fatturato - aggiunge Venturini - così importante è merito di tutte le persone che ogni giorno lavorano con me allo scopo di migliorare le comunità e i territori in cui viviamo, avendo sempre come guida l’idea di un futuro più giusto per le nuove generazioni e uno sviluppo sostenibile per l’intera società».