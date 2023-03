Civitanavi Systems Spa, da start-up (a Pedaso) a principale player nei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali in aerospazio e difesa: ricavi +37%

PEDASO - Civitanavi Systems Spa, il CdA ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022. Risultati in forte crescita per l'azienda nata come start-up nel 2012, oggi tra i principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, aeronautico, navale e industriale, negli ambiti minerario con sede a Pedaso. I ricavi totali si assestano al +37% (25,1 milioni), Ebitda Adjuested +24,5% (10 milioni), Ebitda Margin Adjusted 29%, Ebit Adjusted 9 milioni rispetto ai 7 del 31 dicembre 201. L'utile netto è del +43%. La Posizione Finanziaria Netta positiva: 24,5 milioni di euro rispetto a -2,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

Booking 2022

Molto interessante anche la voce Booking 2022 (ordini acquisiti da clienti): 41,0 milioni di euro, +38%, rispetto ai 29,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il Booking 2023 (ordini acquisiti da clienti): 16,7 milioni di euro ad oggi.

L'amministratore delegato Pizzarulli

Andrea Pizzarulli, amministratore delegato di Civitanavi Systems, ha commentato: «Il 2022 è stato un anno di importanti traguardi, abbiamo celebrato il decimo anniversario dalla nostra fondazione e ci siamo quotati in Borsa all'Euronext di Milano, ottenendo una crescita solida su tutti i principali indicatori finanziari. Abbiamo fatto passi da gigante, sfruttando al meglio l’IPO, un momento storico per la nostra azienda, che ci ha permesso di dotarci di risorse, talenti, capacità produttive e raggiungere la visibilità necessaria ad entrare in contatto con partner di alto profilo nazionali e internazionali. Il lavoro di squadra, una strategia ferrea e una attenta gestione dei costi ci ha permesso di chiudere l’esercizio con ricavi in forte crescita e oltre la “guidance aggiornata” in sede di pubblicazione risultati, nonostante uno scenario macroeconomico complesso e il protrarsi delle tensioni geopolitiche. Continuiamo a guardare al futuro con ottimismo e portare avanti con ritmo, decisione e flessibilità i nostri progetti di sviluppo anche per vie esterne, stringendo alleanze strategiche volte ad accrescere il nostro potenziale per rendere sempre più competitiva nei mercati globali Civitanavi».