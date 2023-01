L'aerospazio chiave per il futuro: nelle Marche il convegno del CTNA apre nuovi scenari da percorrere

ANCONA- Tecnologia e aerospazio per contribuire allo sviluppo del territorio, delle amministrazioni locali, delle università e di tutti i soggetti pronti a trarne vantaggio. Si è svolto con queste prerogative ieri mattina, in Regione a Palazzo Li Madou, il convegno dal titolo “Decennale Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio: viaggio tra i distretti – tappa nelle Marche” che ha visto anche il saluto dell’assessore regionale con delega allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini.

LEGGI ANCHE: Congedo mestruale per le studentesse, proposta del Pd in Regione per cambiare i regolamenti scolastici

Il futuro davanti

Un’occasione per parlare di futuro ma anche per porre l’attenzione sull’operato del CTNA, la rete che rappresenta il punto di sintesi e convergenza di bisogni e priorità che i diversi portatori di interesse del sistema aerospaziale hanno maturato negli ultimi anni alla luce dell’andamento del mercato globale e delle politiche settoriali a livello europeo e internazionale: «Grazie alla presenza degli ospiti la mattinata ha fatto capire che le Marche vantano un'eccellenza in questo settore sia in termini di produzione di componenti e materiali sia come ricerca - ha spiegato Cristina Leone presidente CTNA - L'aspetto più importante è che tutto ciò non si ferma al nostro territorio ma guarda all'Europa e al resto del mondo. Di questo dobbiamo essere più che soddisfatti». Guardando alle Marche e al futuro, a tal proposito, la visione non può essere che rosea: «Un domani roseo, senza dubbio. Le Marche stanno cogliendo la sfida e forti del sostegno istituzionale possono riuscire a vincerla». All’evento che si è svolto nel corso dell'intera mattina hanno preso parte diversi ospiti tra cui il presidente del Cluster Exploore Aerospazio Marche Maurizio Giacomini, i professori Francesca Faedi, Margherita Capriotti ed Eleonora Tubaldi rispettivamente delle università di Leicester, San Diego e del Maryland e diversi rappresentanti imprenditoriali come Andrea Pizzarulli (Civitanavi Systems), David Zucconi (S.A.B. Aerospace Srl), Marcello Azzoni (Spacewear) e Luca Principi (Sidereus Space Dynamics).