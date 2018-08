La galleria resta chiusa: traffico in tilt e A14 completamente bloccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE -il traffico a cavallo tra Marche e Abruzzo.“Sulla A14 Bologna-Taranto – si legge in una nota di autostrade - è stato chiuso il tratto tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare verso Pescara, per consentire i lavori di ripristino di un incidente avvenuto nella galleria Grottammare. All'interno del tratto chiuso c'è una coda di 8 km. Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure, in alternativa, è possibile uscire a Cesena sulla A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e successivamente la A24 Roma-Teramo.Per evitare che aumenti il traffico a ridosso del tratto chiuso, è stata disposta la chiusura dell'entrata di Civitanova Marche-Macerata per chi viaggia in direzione di Pescara. Tra Val Vibrata e Pedaso in direzione di Ancona ci sono 15 km di coda e il traffico transita su due corsie. Si sta provvedendo alla distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda.A chi proviene da Bari e viaggia verso Bologna si consiglia di immettersi sulla A16 Napoli-Canosa verso Napoli per poi raggiungere la A1 Milano-Napoli in direzione di Roma. A chi proviene da Pescara e viaggia verso Bologna si consiglia di utilizzare l'A25 Torano-Pescara o l'A24 Roma-Teramo verso Roma per raggiungere l'A1 in direzione di Bologna.Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli".