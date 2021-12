Marche in zona arancione Covid? Acquaroli pare rassegnato: «Di questo passo, inevitabile»

ANCONA - Le Marche ad ampie falcate verso la zona arancione Covid, anche il governatore Acquaroli pare rassegnato: «Di questo passo, è inevitabile»

Una task force per i vaccini Covid: «Entro gennaio dose booster a 440mila marchigiani»

«Di questo passo - ha infatti spiegato il presidente della Regione Marche - vedo inevitabile il rischio della zona arancione. Aumentando di 6-7 numeri giornalieri l'area medica e di 1-2 unità la terapia intensiva», anche se «i numeri non sono tantissimi», rispetto a quello dei positivi, «il cumulo delle quotidianità porta a raggiungere le percentuali previste dal decreto». «Qualche settimana fa parlando del Super Green pass - ha aggiunto Francesco Acquaroli - avevo detto che se poteva essere un incentivo alla vaccinazione non sarebbe servito per fermare il contagio. Purtroppo il numero dei contagi è elevatissimo» anche se «per fortuna» a questo «non corrisponde un numero elevatissimo di ricoveri ospedalieri, però è chiaro che aumentando la base dei contagi, una percentuale minima finisce o in area medica, o più raramente in terapia intensiva. Occorre comprendere come gestire questa fase» ha concluso.

