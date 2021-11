Marche, oggi sono 157 i nuovi contagi Covid. Rialzo di casi tra i bambini 6-10 anni. Province, ecco dove il virus colpisce di più /Il trend dei positivi

ANCONA - Il Covid bussa ancora alla porta delle Marche. Oggi il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti ha fatto un altro significativo balzo in avanti: è a quota 64,40. I nuovi contagi, comunicati dl Servizio salute della Regione Marche domenica 7 novembre 2021, sono 157 su 2.089 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening (ieri erano 172 su 2.014 test). La percentuale di positività passa dall'8,5% al 7,5%. Il tasso di incidenza fa segnare invece un ulteriore rialzo e dal 61,80 di ieri è oggi al 64,40, una decina di punti in più nel giro di pochi giorni.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, a Torrette in rianimazione ci sono solo no vax. I vaccini per... COVID Vaccino, l'annuncio di Speranza: «Terza dose subito anche...

Il grafico con il tasso di incidenza settimanale Regione Marche

E' Ancona la provincia con il più alto numero di nuovi infettati da Sars-Cov-2 con 45 casi, seguita da Pesaro Urbino con 40, Ascoli Piceno e Macerata con 25 e Fermo con 19. Sono 3 i nuovi contagi da fuori regione.

Aumentano oggi i nuovi positivi nella fascia di età 6-10 anni

La divisione dei 157 nuovi positivi al coronavirus nelle Marche mostra come siano ancora le fasce 25-44 anni e 45-49 quelle dove il virus trova più porte aperte, un dato che riflette quello dell'età in cui sono più numerose le persone no vax. Seguite dalle fasce 60-69 e 70-79 anni. Un dato che però oggi balza all'occhio è anche la nuova leggera risalita dei casi nella fascia 6-10 anni, quella dei ragazzini della scuola elementare che ancora sono fuori dalla campagna vaccinale: il picco settimanale era stato registrato venerdì 5 novembre con 22 contagi, poi ieri era sceso a 14 per risalire oggi a 15.

++++DATI E NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++

LEGGI ANCHE

«Aiuto, ho la febbre alta». Arrivano i soccorritori e scoprono un focolaio in casa: un'intera famiglia all'ospedale

LEGGI ANCHE

Hub vaccinali, medici in bilico: stanno per scadere i contratti. «Giovedì sarà l’ultimo giorno. E le terze dosi avanzano». Ecco cosa succede

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA