Camera e Senato, il Pd ha scelto. Ecco tutti i candidati delle Marche (con il grande rifiuto della Morani)

ANCONA - Ecco i candidati nelle Marche scelti dal Pd per le prossime elezioni politiche del 25 settembre nei sei collegi uninominali (4 Camera e 2 per il Senato) e nei due listini del Proporzionale (Camera e Senato). Per il Senato, capolista del listino è Alberto Losacco, pugliese, attuale commissario del Pd regionale. Poi c'è la giornalista pugliese ed esperta di comunicazione Luisa Garribba Rizzitelli e il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. Per gli uninominali del Senato, zona Marche Sud Mirella Gattari, maceratese, ex presidente della Confederazione italiana agricoltori (Cia) e per la zona Marche Nord Marco Bentivogli, ex segretario generale Fim Cisl (+Europa).

Per la Camera Irene Manzi, responsabile nazionale della scuola del Pd ed ex vice sindaco di Macerata, Augusti Curti, coordinatore dei Piccoli Comuni Anci Marche, Alessia Morani (che tra l'altro ha già rifiutato) e Antonio Gitto, presidente di Agci Marche, associazione di categoria delle cooperative.

Il grande rifiuto di Alessia Morani

Per gli uninominali ancora l'onorevole Alessia Morani indicata per il collegio di Pesaro, che ha già declinato l'offerta: ad Ancona correrà Antonio Mastrovincenzo (consigliere regionale ed ex presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche); a Macerata Fulvio Esposito, ex rettore Università di Camerino fino al 2011; nel collegio Fermo-Ascoli Piceno Meri Marziali, ex presidente della Commissione Pari Opportunità Marche.

ECCO I CANDIDATI CAMERA E SENATO NELLE MARCHE

UNINOMINALI CAMERA

PESARO: Alessia Morani (ha rifiutato)

ANCONA: Antonio Mastrovincenzo

MACERATA: Fulvio Esposito

FERMO/ASCOLI: Meri Marziali

UNINOMINALI SENATO:

MARCHE NORD (Pesaro e Ancona): Marco Bentivogli

MARCHE SUD (Macerata, Fermo e Ascoli): Mirella Gattari

PROPORZIONALE CAMERA

Irene Manzi

Augusto Curti

Alessia Morani (ha rifiutato)

Antonio Gitto

PROPORZIONALE SENATO

Alberto Losacco

Luisa Rizzitelli

Daniele Vimini