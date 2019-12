Inferno con code fino a 7 chilometri sul tratto maledetto dell'autostrada A14. E una svolta arriva dalla procura

SAN BENEDETTO - Un'altra giornata d'inferno con code chilometriche sul tratto maledetto dell'autostrada A14, ma c'è la svolta: la Procura di Avellino ha dissequestrato i viadotti, rimuovendo la causa di svariati restringimenti di corsia.

Oggi il traffico è stato molto intenso, particolarmente in direzione sud. Si registrano code lunghe 7 chilometri tra Fermo e Grottammare e, in Abruzzo di 5 chilometri tra Roseto e Pescara. Ma una boccata d'ossigeno potrebbe arrivare dalla decsione della Procura della Repubblica di Avellino, che ha accolto l'istanza di Autostrade per l'Italia

relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza installate su 10 viadotti lungo le autostrade A14 e A16. Nel tratto marchigiano i viadotti sono Fosso San Biagio, Campo Filone, Petronilla (tra le uscite di Pedaso e Grottammare).

