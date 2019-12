​Emergenza sull'autostrada A14: suv prende fuoco, fiamme spente dai pompieri

OSIMO - Emergenza sull'autostrada. Oggi pomeriggio, verso le 18, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'A14, lungo la corsia Sud - tra i caselli di Loreto e Civitanova - per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una Range Rover Sport. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento, non ci sono persone coinvolte.



Ultimo aggiornamento: 19:19

