Un incidente e i “soliti” lavori: file lunghe chilometri in A14 nel sud delle Marche

ANCONA - I "soliti" cantieri e anche un incidente: non c'è pace per il tratto "maledetto" del sud delle Marche dell'autostrada A14, dove code e rallentamenti sono ormai all'ordine del giorno. Anche oggi, lunedì 20 novembre, Società autostrada segnala rallentamenti, dovuti ai lavori, tra Pedaso e Grottammare ed una coda di un chilometro, sempre dovuta ai cantieri, tra San Benedetto e Pedaso. Segnalata anche una coda di 2 km tra Loreto e Porto Sant'Elpidio per incidente: si è infatti rovesciato un autoarticolato.