Il Pd Marche chiama a raccolta circoli e federazioni, la segretaria Bomprezzi: «Con Elly il partito è cresciuto del 6%»

ANCONA - Il Partito democratico delle Marche ricomincia dai circoli con la prima assemblea regionale dei segretari di circolo avvenuta questa mattina (1 luglio) alla Palombella di Ancona con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi e il senatore Michele Fina, neo tesoriere nazionale del Pd.

A dare il via all’assemblea Sara Calisti, componente della segreteria regionale con specifica delega alla partecipazione e al rapporto con i circoli, che ha accolto i vari segretari di circolo, delle Unioni comunali e i segretari di Federazione delle 5 province.

Bomprezzi: «Con Elly Schlein il partito sta crescendo»

Nella relazione indirizzata ai circoli la segretaria Bomprezzi ha sottolineato i temi centrali dell’agenda politica, a partire dall'astensionismo «che è attualmente il primo partito d’Italia».

Poi il momento difficile dopo l'inizio del governo Meloni e la complessità nel trovare risorse da dedicare alla politica attiva nei territori: «Tra tutti gli organi, i circoli sono quelli che più risentono di problematiche – sottolinea Bomprezzi - soprattutto dei quelli più piccoli e degli avamposti nelle aree interne».

«C'è un indiscutibile segnale di inversione dato dall'ultimo congresso e dalla linea che ha dato la segretaria nazionale Elly Schlein con i tre temi prioritari del Partito e del centrosinistra italiano: lavoro, sanità e Pnnr. Nuovi volti, non di rado anche donne e giovani - precisa la segretaria regionale - erano presenti agli appuntamenti che abbiamo organizzato. A conferma di questo rinnovato entusiasmo, Elly Schlein, in occasione dell’ultima Direzione nazionale di giugno, ha dichiarato che in tre mesi il Partito democratico è cresciuto di 6 punti percentuali nei sondaggi ed ha accolto più di 23mila nuovi iscritti, che in tempi di disaffezione politica dilagante assume significati assai rilevanti».



Parte la campagna donazione 2xMille per il Pd

Al centro del progetto politico del Pd delle Marche ci sono i segretari delle Federazioni provinciali «fondamentali nel loro ruolo di affiancamento e coordinamento dei circoli», ha tenuto a sottolineare Chantal Bomprezzi.

La nota finale dell’incontro è dedicata al tema delle risorse economiche, dove centrale sarà la campagna promozionale per le donazioni del 2xMille: «Con questo mezzo di donazione volontaria, l'obiettivo è quello di fare arrivare risorse ai territori. Solo con i territori attivi l'azione politica potrà essere realmente centrale - ha spiegato il senatore Fina. I circoli sono i motori della macchina e quindi fondamentali per percorrere la strada che abbiamo davanti. Dobbiamo sempre ascoltarli e promuoverli».

La segretaria Pd Marche ha infine espresso parole di vicinanza al segretario e a tutti gli amici e compagni del circolo di Filottrano dopo l'atto vandalico perpetrato nella sede locale. «Chi ha fatto queste cose deve solo vergognarsi. Un Paese democratico si deve fondare prima di tutto sul rispetto dell’opinione politica altrui. Se siete così orgogliosi di ciò che avete fatto, uscite allo scoperto e metteteci la faccia».