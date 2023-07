PESARO «Ricci candidato alle Europee 2024? Grande amministratore, lavora bene per il suo territorio...». Elogi e apprezzamenti al primo cittadino di Pesaro, ma Elly Schlein non risponde in maniera diretta all’ipotesi di candidare il sindaco Matteo Ricci alle Europee. Preferisce glissare e far cadere la domanda. Ma plaude a quanto fatto dal primo cittadino e ne tesse le lodi: «Ricci è un grande amministratore, che sta lavorando molto bene per il suo territorio - ha detto la segretaria dem ospite venerdì sera della Festa dell’Unità - siamo al suo fianco per rimettere al centro i bisogni della comunità di questa città». Sul futuro di Ricci, che nel 2024 finisce i suoi 10 anni, però non si sbilancia. E affronta altri temi di respiro nazionale.



Le battaglie



La segretaria Pd, arrivata in Baia Flaminia con circa un’ora di ritardo, è stata accolta con entusiasmo e applausi dal pubblico presente (oltre 400). Poi ha affrontato i nodi del salario minimo, cambiamento climatico e le battaglie per gli ultimi del Paese, prima di un saluto e un ringraziamento ai volontari negli stand gastronomici. Subito ha affrontato il Decreto Alluvione, che per 7 Comuni del Pesarese ha previsto 4 milioni, e che ora torna in commissione. «Dobbiamo fare in fretta, si è perso troppo tempo sulla questione del commissario, è stata fatta una scelta di centralizzazione che non condividevamo. Non si pensi di poter ricostruire senza il territorio e amministratori che in altre situazioni hanno dimostrato di poter lavorare bene insieme».

I fili della comunità



Ha aggiunto Schlein: «Siamo qui per la Festa dell’Unità di Pesaro, per rinsaldare i fili della nostra comunità, sono molto felice del lavoro che si sta facendo sui territori. Queste feste per noi servono a rilanciare le nostre battaglie politiche, come quella sul salario minimo che Governo e maggioranza stanno cercando di respingere. Noi continuiamo a chiedere di approvare una misura indispensabile per estirpare la piaga del lavoro povero. Siamo qui per parlare di salute, di clima, anche dopo la grandinata che ha colpito il territorio nel pomeriggio. Ero stata qui a visitare le frane con Ricci a metà maggio, non devono mancare le risposte, più aspettiamo per i cantieri, più perdiamo una finestra fondamentale per prevenire disastri futuri». Poi ha affrontato il tema della sicurezza sul lavoro: «Merita risposte, si può fare formazione, prevenzione e si può investire sulle tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro». Oggi la chiusura politica della Festa dell’Unità alle 19.30 con il sindaco Matteo Ricci intervistato dal direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi.