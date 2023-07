PESARO - Dopo la serata all’Hotel Flaminio di quest’inverno, Elly Schlein torna a Pesaro. E questa volta non più da candidata alla segreteria Pd, come nell’occasione di metà febbraio, ma da leader dei democratici. Schlein non era stata inserita nel programma iniziale, in attesa di una risposta positiva all’invito arrivato dagli organizzatori. Ieri mattina ha però sciolto le riserve. Ci sarà.

La segretaria nazionale farà questa sera alle 21 un intervento sul palco della Festa dell’Unità di Pesaro, nella location di Baia Flaminia, subito al dibattito su “Quale sanità per le Marche” con Andrea Crisanti (senatore Pd), Nino Cartabellotta (Presidente Fondazione Gimbe) e Luca Ceriscioli (ex governatore Regione Marche). Ieri il via alla kermesse Pd con l’inaugurazione, l’apertura dei ristoranti, la musica e i dibattiti politici, anticipati da una foto generale di tutti I volontari, staff, esponenti del partito di centrosinistra.



Si aprono le danze



Ad aprire la parte politica, il confronto sulle “Marche tra propaganda e realtà”, moderato dal segretario dei Giovani Democratici Alberto Antonelli, e introdotto dal segretario dem di Pesaro Giampiero Bellucci, con Rosetta Fulvi (segretaria Pd Pesaro Urbino), Andrea Biancani (VicePresidente del Consiglio Regionale Marche) Chantal Bomprezzi (Segretaria Pd Marche), Maurizio Mangialardi (Capogruppo Pd Consiglio Regionale Marche). A chiudere, il confronto tra il senatore Nicola Zingaretti, fresco di nomina a Presidente della Fondazione Pd, e il senatore Cinque Stelle Stefano Patuanelli. Prima di salire sul palco, Bomprezzi ha fatto un bilancio di questi primi cinque mesi alla guida del Pd Marche, eletta alle stessa tornata di primarie che ha visto Schlein diventare segretaria nazionale.

«Sicuramente ci stiamo impegnando tanto per cambiare il Pd, abbiamo iniziato subito con la composizione della segreteria, che ha la media di età probabilmente più bassa in Italia, e che si riunisce ogni settimana. Stimoliamo i territori e stiamo loro vicino, perchè sono la vera base del Pd». Sul tema del dibattito di apertura: «Sulla sanità pubblica - incalza Bomprezzi - stiamo notando che il piano sanitario regionale è un libro dei sogni, tutta propaganda perchè promette di riaprire molte cose, ma senza dire con quali risorse e quale personale. Siamo molto preoccupati su questo fronte, non si sta facendo nulla per combattere il caro mutui e il caro vita delle famiglie, non c’è sostegno alle disuguaglianze sociale. Diciamo che in questo scenario, c’è molto bisogno del Pd». La Festa dell’Unità proseguirà fino a domenica prossima.