ISOLA DEL PIANO - «Ho ricevuto anche una telefonata di Elly Schlein che mi ha chiesto come sto» racconta con un certo orgoglio al cellulare Giuseppe Paolini sindaco di Isola del Piano e presidente della Provincia rimasto vittima di un infarto venerdì mattina. Non disdegna qualche battuta ironica, come suo solito. «L’ho vista comunque brutta - aggiunge - stavo percorrendo la superstrada quando, all’altezza di Lucrezia di Cartoceto, ho sentito un dolore al petto e al braccio.

APPROFONDIMENTI IL MALORE Infarto alla guida, il presidente della Provincia Paolini si ferma in una piazzola: ora è ricoverato

Lite in un bar di Urbania: studente ferito al braccio con una bottiglia rotta, tendine reciso. Denunciato l'aggressore

Ho cominciato a sudare freddo e ad avere nausea. Mi sono fermato in una piazzola di sosta e ho telefonato al 118. Dopo i primi accertamenti mi hanno trasferito al San Salvatore di Pesaro. Lì mi hanno sottoposto ad angioplastica e poi ricoverato a cardiologia nell’ospedale Santa Croce di Fano. Mi sto riprendendo, mi stanno monitorando e ne avrò per una settimana».

Giuseppe Paolini, 69 anni, sposato con due figli ha il tono di voce consueto. Sentirlo parlare e scherzare amichevolmente è come se non gli fosse successo nulla. Meglio così. Racconta dei tanti messaggi che gli sono arrivati. Molti dei quali li deve ancora leggere anche se ha visto il mittente. In certe occasioni, lascia intendere, arrivano auguri di presta guarigione anche dagli avversari politici. Una brutta avventura finita bene. «Primario e staff eccezionali con una sensibilità unica» tiene a precisare. Paolini è stato eletto per la seconda volta presidente della Provincia a dicembre 2022. E’ al terzo mandato di sindaco di Isola del Piano.