Redditi senatori: Matteo Renzi è il più ricco con 3,2 milioni. Battuto Renzo Piano, Giulio Tremonti al terzo posto

Con la dichiarazione dei redditi 2023 è Matteo Renzi a classificarsi primo nella lista dei senatori più ricchi. Con 3 milioni e 217 mila euro, il leader di Italia Viva spodesta Renzo Piano, senatore a vita con 2 milioni e 901 mila euro (di cui 2,5 milioni tassati in Francia e 389.521 euro in Italia). Terzo posto per Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia, ma c'è un grande assente che potrebbe facilmente superare il reddito di Renzi: Antonio Angelucci, imprenditore nella sanità e nell'editoria (possiede Libero, Il Giornale e Il Tempo), nel 2022 aveva dichiarato 4 milioni e 581 mila euro. Quest'anno la sua dichiarazione non è ancora pervenuta, ma appare probabile che anche quest'anno possa piazzarsi in cima alla lista.

Meloni, Salvini e Elly Schlein

Per quanto rigaurda gli altri leader politici più in vista, dalla dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni risulta un reddito di 293.531 euro. A scendere Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) con 104.212 euro; Matteo Salvini con 99.699 euro, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, con 94.725 euro dichiarati nel 2023 (l'anno precedente erano 88mila).

All'ultimo posto nella classifica dei facoltosi Angelo Bonelli (Europa Verde), con 81.958 euro.

Si trattani però di posizioni temporanee, perché, oltre a quella di Angelucci, mancano ancora le dichiarazioni dei redditi di Giuseppe Conte e Antonio Tajani. Nel 2022, avevano rispettivamente dichiarato 34.095 euro e 54.920 euro