Beppe Grillo da Fabio Fazio, il ritorno dell'ex comico in tv dopo (quasi) 10 anni di assenza

Beppe Grillo sarà ospite di Fabio Fazio domenica a Che Tempo Che Fa sul canale Nove. Ad annunciarlo, è lo stesso conduttore via social.

Per il fondatore del M5s si tratta del ritorno in tv dal 2014, quando fu intervistata da Bruno Vespa, mentre aveva dialogato al telefono con Enrico Mentana lo scorso anno (smentendo un suo intervento per far eleggere Mario Draghi al Quirinale).

I temi

Un'intervista a sorpresa, quella di Beppe Grillo, che da mesi ha scelto invece di ricoprire un ruolo defilato, salvo poi fare delle comparsate improvvisate: come a giugno, quando si era presentato sul palco a Roma alla fine del corteo pentastellato contro la precarietà.

Allora avevano suscitato molte polemiche le sue parole sulle «brigate di cittadinanza» e l'invito a «mettere il passamontagna», con Grillo che aveva poi pubblicato un altro video per chiarire il suo pensiero.

A settembre, invece, Grillo aveva incontrato il leader pentastellato Giuseppe Conte in un albergo del centro di Roma. La sua intervista con Fazio arriva sette mesi prima del voto alle elezioni europee, nel quale il M5s cercherà il sorpasso sul Pd, per affermarsi come prima forza delle opposizioni. Alle europee il proporzionale fa sì che ognuno vada per sè, senza alleanze e al momento i pentastellati vengono dati dai sondaggi indietro sui dem. Non a caso, in questi mesi sono molte le prese di distanza da parte di Conte rispetto al "campo largo" e alla segretaria dem Elly Schlein. Per questo dalle parole di Grillo si potrà capire quale sarà la direzione dei pentastellati nei prossimi mesi: se, come probabile, il M5s punterà su un ritorno alle origini e su temi "anti-casta", anche per differenziarsi dai dem oppure se ci sarà una strategia diversa. Ma l'intervista arriva anche mentre è in corso il processo a Tempio Pausania nei confronti del figlio Ciro Grillo, accusato di aver compiuto abusi (insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia) nei confronti di una ragazza italo-norvegese, con i fatti che sarebbero avvenuti nel luglio 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. Beppe Grillo era intervenuto sul tema postando un video nel 2021 in difesa del figlio, scatenando molte polemiche. Da lì ha evitato altre dichiarazioni.