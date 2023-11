Antonio Ricci, chi è? La decisione di non "avere" una casa, il caso Giambruno e la vita privata. Oggi a Verissimo lo speciale su Striscia la Notizia

Striscia la Notizia spegne le sue prime 35 candeline e festeggia oggi, 11 novembre, a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin arrivano i conduttori e le veline che hanno fatto la storia del tg satirico. Nato da un'idea "visionaria" di Antonio Ricci il programma è tra i più longevi della tv italiana. Il papà fondatore riceve ben 29 Telegatti e 28 Oscar Tv, diventando così tra i personaggi della televisione italiana più premiati in assoluto. Ma vediamo insieme chi è Antonio Ricci e come nasce l'idea di Striscia la Notizia.

Antonio Ricci, chi è

Antonio Ricci nasce ad Albenga (Savona) il 26 giugno del 1950 (ha 73 anni) ed è tra gli autori televisi più conosciuti in Italia. Dal taqlento indiscusso diventa protagonista a 29 anni della prima serata di Raiuno, con il varietà Fantastico, di cura tre edizioni (1979, 1981 e 1982), stringendo un legame con Beppe Grillo. Negli anni Ottanta diventa l'autore di punta di Mediaset, inizialmente con "Drive In" (1983-88), primo varietà comico-satirico della TV, e in seguito con il tg satirico "Striscia la notizia" (in onda al 1988). Nello stesso periodo firma altre trasmissioni, come ad esempio Buone notizie, Te lo do io il Brasile (sempre con Grillo), Odiens, Lupo Solitario, Matrjoska. Quest’ultimo, un altro programma satirico, ha suscitato il malumore di alcuni politici, tra cui Silvio Berlusconi, tanto da essere sottoposto a censura nel 1988. Nello stesso anno, quindi, Ricci torna in tv con L’araba fenice, con lo stesso cast. E il 1988 (precisamente il 7 novembre) è anche l’anno della nascita, di Striscia la Notizia.

La vita privata

Ama portare la verità in tv, ma odia stare sotto i riflettori. Antonio ricci protegge il suo privato. Sappiamo che è sposato con la storica d’arte Silvia Arnaud, da cui ha avuto tre figlie, Alessandra, Vittoria e Francesca.

Dove vive

L'autore televisivo vive a Milano, ma non ha una casa di proprietà, Antonio Ricci difatte vive in un anonimo residence. Una scelta che lo fa sentire libero. «Perché preferisco essere precario e in ogni momento potermene andar via - spiega a tv Sorrisi e Canzoni - Quando sarà, chiudo la mia valigia che tengo vicino al letto e vado»

Come nasce Striscia la Notizia

Ma come nasce l'Idea di Striscia la Notizia? «Mi è venuta guardando il Tg1 che dava la notizia che la responsabilità della tragica strage di Piazza Fontana del 1969 era dell’anarchico Valpreda. Io non capivo tutte queste certezze da dove venissero e ho pensato che sarebbe stato bello avere un telegiornale che, magari anche in modo un po’ irriverente e non serioso, potesse dare un altro punto di vista». Svela così in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il mnotivo che lo ha spinto a dare vita al tg satirico. L'idea è quello di dare la possibilità al telespettatore di farsi una sua opinione sui fatti. «Facendo vedere cose diverse da quelle imposte dai telegiornali, insinuare il dubbio e invitare lo spettatore a cercare la verità e non ad aspettarla pronta, preconfezionata».

La soddisfazione dell'autore

È la sua creatura a cui tiene di più e della quale probabilmente non si stancherà mai perché grazie a Striscia la Notizia Antonio Ricci riesce a dire la verità. E la maggior soddisfazione la ha quando «riusciamo a beccare quelli che organizzano le truffe agli anziani, perché sono persone indifese . racconta al settimanale di tv - E spesso le forze dell’ordine hanno utilizzato il nostro materiale per operazioni su vasta scala e per dimostrazioni nelle università della terza età».

I fuorionda, come li ottiene

E poi ci sono i fuorionda, come riesce ad averli Ricci? È questa la domanda che in molti si fanno. «Sfatiamo una fake news: nessuno mi porta i fuorionda, semplicemente tutti gli studi televisivi sono collegati da una bassa frequenza e noi stiamo in ascolto e spesso la “pesca” è ricca e fortunata. Ed è una pesca assolutamente legale tanto che la Corte europea dei diritti dell’uomo mi ha dato ragione».

Il caso Giambruno

Quindi tutti sanno che in realtà tutto quello che viene detto negli studi televisivi è registrato, e allora Giambruno come ha fatto a cascarci con tutte le scarpe? : «Mah, chi lo sa? Comunque si sente nel fuorionda che lo avvertono di stare attento a “Striscia” e lui si giustifica dicendo cose strane, tipo che c’è la pandemia… Comunque, poi deve aver capito perché dopo quei due episodi, che risalgono a diversi mesi fa, non ci ha più “regalato” altro».