Andrea Giambruno che fine ha fatto? A pranzo con l'avvocato Bernardini De Pace (ed è a lavoro per un'autobiografia bomba)

Pranzo di lavoro tra Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, e il suo avvocato e amica, Annamaria Bernardini De Pace. Non una a caso. Un pranzo paparazzato dal settimanale Chi che esclude che si sia parlato della separazione con la nostra presidente del Consiglio dei ministri.

Non se ne è parlato sicuramente perché i due ex non hanno conflitti per quanto riguarda la figlia Ginevra, che può vedere ogni giorno il proprio padre.

L'autobiografia

Probabilmente il pranzo è stato dedicato ai prossimi impegni lavorativi che coinvolgono Andrea in prima persona. Contratti, accordi, semplici consigli di un'esperta per gestire al meglio i prossimi impegni futuri.

Impegni lavorativi naturalmente. Si parla che Giambruno possa pubblicare un libro, un'autobiografia sullo scandalo che lo ha colpito e che ha costretto la sua compagna a fare un passo indietro.

Un passo indietro doloroso per entrambi. Anche per Andrea che dietro quel sorriso nasconde un cuore. Per lui Giorgia, come ha detto di recente «è stata, è e sarà la persona più importante della mia vita». Per Chi questa è stata una dichiarazione d’amore, una di quelle che possono lasciare il segno anche in una donna tutta d'un pezzo come la Meloni.