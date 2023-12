Andrea Giambruno ad Atreju (a sorpresa): il ritorno in campo dell'ex di Meloni e il saluto con Arianna

Andrea Giambruno ad Atreju. Colpo di scena alla kermesse di Fratelli d'Italia. L'ex compagno di Giorgia Meloni, padre di sua figlia Ginevra, arriva a sorpresa alla manifestazione del partito. Il giornalista di Mediaset ed ex First Gentleman entra nel tendone della Sala Loi, dove è in corso l'incontro sulla giustizia con il Guardasigilli Carlo Nordio e Matteo Renzi, e passeggia sotto gli occhi attoniti di stampa e militanti. Poi entra nel backstage, l'area "vip" riservata ai relatori. Dove vanno e vengono altri due membri della famiglia Meloni. La sorella Arianna, zia della piccola Ginevra, e il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e cognato della premier. Nessuno si aspettava Giambruno ad Atreju.

Il colpo di scena

"E' il padre della figlia, forse voleva farsi un giro" commentano sbrigativi dallo staff del partito, preso in contropiede.

Probabile che scambi quattro parole con la sorella dell'ex compagna e Lollobrigida nel retro palco, "è normale, sono rimasti in buoni rapporti con Arianna" dicono da FdI. Solo nelle scorse ore Giambruno ha avuto un incontro con l'Ad di Mediaset Piersilvio Berlusconi.

Il ritorno

L'ex conduttore del programma "Diario del giorno" su Rete 4, dopo una pausa imposta a seguito dello scandalo per i fuorionda rivelati da Striscia la Notizia, è tornato da settimane al lavoro ma dietro le quinte, come autore. Ruolo che ricopriva prima che l'ex compagna Meloni entrasse a Palazzo Chigi.

Ma non è escluso un ritorno a breve sotto i riflettori delle telecamere, spiegano i ben informati, e l'incontro con Berlusconi dimostrerebbe la volontà del giornalista di riprendere a pieno il suo lavoro. Intanto passeggia ad Atreju. E inevitabilmente sotto i tendoni della festa "patriottica" di FdI diventa lui, l'ex First Gentleman, la notizia del giorno.