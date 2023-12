Giambruno vuole fare causa a Mediaset: «Mi hanno fatto fare una figura di me**a»

Andrea Giambruno è pronto a portare Mediaset in tribunale. «Mi hanno fatto fare un figura di me**a mondiale», si sfoga a pranzo con un gruppo di amici in un ristorante al centro di Roma, a due passi dal Pantheon. Il riferimento è agli imbarazzanti fuori onda pubblicati da Striscia la notizia, per cui il giornalista si è visto portar via il programma che conduceva, Diario del giorno.

«Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro», riporta La Stampa.

L'ascesa e la caduta in Mediaset

Quando la sua ex compagna Giorgia Meloni è salita a Palazzo Chigi, l'azienda di cui era sempre stato autore lo ha promosso davanti alle telecamere assegnandogli un programma tutto suo.

La fine della relazione con Meloni

Ma dopo una serie di gaffe in diretta e le battute a sfondo sessuale alle colleghe rivelate dal programma di Antonio Ricci, è stato silurato ed è tornato nelle retrovie. Ma Giambrino non ci sta, vuole rivincita e si prepara alla battaglia legale.

I fuorionda sono costati a Giambruno non solo la carriera, ma anche la vita privata. Giorgia Meloni, con cui ha una figlia di 7 anni, Ginevra, lo ha lasciato all'indomani della seconda puntata di Striscia dedicata all'ormai ex compagno, comunicando pubbblicamente la sua decisione con un post sui social. L'annuncio della separazione si conclude con una frecciatina il cui destinatario resta ancora un mistero: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».