Giambruno e Meloni, «lui era alla festa della premier (a casa della sorella Arianna)»: riavvicinamento in vista o solo buoni rapporti per la figlia?

Riavvicinamento tra Meloni e Giambruno? Secondo Diva e Donna sì. Nel settimanale appaiono delle foto che fanno pensare che tra i due ex le cose stiano andando meglio. Pare che Andrea Giambruno fosse presente al compleanno della premier a casa di Arianna Meloni, la sorella. «Ha festeggiato a casa della sorella Arianna. A sorpresa, è arrivato un ospite speciale», questo si legge sul settimanale.

Giambruno e Meloni, le foto insieme

Negli scatti si vede la premier vestita di bianco con un mazzo di fiori gialli tra le mani in strada, e lui che esce da un cancello.

Tornano così a circolare voci di un possibile riavvicinamento dopo la crisi conseguenziale dei fuorionda messi in rete da Striscia la Notizia.

I rapporti tra loro

Con un post lapidario "La nostra storia finisce qui" la premier, che il 15 gennaio ha compiuto 47 anni, mette la parola fine alla sua storia con Andrea Giambruno a seguito di imbarazzanti fuorionda che vedevano protagonista il giornalista. Era lo scorso ottobre. Lui poi lascia casa. E' stato rivisto a sorpresa però a Palazzo Chigi e ad Atreju, la festa di FdI. Sempre presente alle ricorrenze della figlia, così Giambruno era alla recita di Natale (anche se seduto a distanza dalla premier) di Ginevra e anche per le festività natalizie sono stati insieme. meloni avrebbe trascorso le feste a Milano a casa degli ex suoceri, però dormiva in albergo. Si tratta di riavvicinamento o solo di due genitori che cercano di fare il meglio per la figlia? Non possiamo ora saperlo certo è che Giorgia Meloni nel post di addio era stata chiara: «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo».