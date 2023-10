Giambruno, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: «Dispiaciuto per Meloni, le dietrologie sono ridicole». E Ricci scherza: «Ora avrà le fan»

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio ufficiale di Mediaset sul caso Giambruno, dopo i fuorionda di Striscia la notizia che hanno travolto la famiglia di Giorgia Meloni. Della vicenda legata ad Andrea Giambruno avevano parlato Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere, e Antonio Tajani, leader del partito che resta strettamente legato alla dinastia di Arcore. Entrambi avevano assicurato lealtà e scacciato l’ipotesi di attacchi mirati alla premier. Mancava Pier Silvio Berlusconi, secondo figlio e soprattutto referente del casato nell’azienda televisiva di Cologno Monzese. L’occasione arriva con la pubblicazione del libro di Bruno Vespa 'Il rancore e la Speranza', in uscita l'8 novembre.

Cosa ha detto

Solo un breve passaggio, ma significativo. Per esprimere rammarico e vicinanza a Giorgia Meloni. E per liquidare scenari di complotto da parte dei Berlusconi e di Forza Italia nei confronti della leader del centrodestra. «Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole - afferma Pier Silvio Berlusconi. E dichiara chiusa per lui la questione: Su questo tema non ho altro da aggiungere».

Ricci e il ciuffo di Giambruno

A confermare le parole di Berlusconi è Antonio Ricci che qualche giorno fa è tornato a raccontare ciò che è accaduto. Il ciuffo tagliato di Giambruno ha impressionato il papà del tg satirico: «Il primo messaggio ufficiale di lui con foto: mi sono tagliato i capelli.

I fuorionda sono di giugno

Forse un minaccioso significato biblico. Dopo l’età dei sepolcri imbiancati, posso, come Sansone, aver perso la potenza, ma me ne resta abbastanza perché muoia Sansone con tutti i Filistei! Comunque anche lui è destinato ad avere il suo bel codazzo di fan».

Ricci dice che aveva in mano quei fuorionda da giugno: «Striscia però era in vacanza. Solo a fine settembre li ho visti. Nel mio cuore fanciullo, anche un po’ gitano, mi sono detto: il soggetto potrebbe fornire qualche altra chicca. Quindi ho deciso di aspettare che facesse qualcosa di peggio. Ma da allora non ha fatto più niente, non si è espresso…». Però poi si è trovato in mano il settimanale Chi che celebrava il giornalista in un campo di grano e «mi sono tornati in mente i filmati, ancora freschi come uno yogurt». E a Mediaset nessuno è intervenuto per fermarlo? «Ma come potevano? Nessun dirigente Mediaset mi chiama perché hanno paura che li registri. Si buttavano in mezzo alla regia? Chiamavano i carabinieri? Io poi, per evitare eventuali intercettazioni e rotture di scatole, avevo preparato – come altre volte - un finto copione, che poi all’ultimo ho sostituito con quello vero».