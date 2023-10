Fedez da Fazio: «La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo». Lacrime per Vialli: «Al telefono con lui prima dell'operazione»

Fedez ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio sul Nove. Un'intervista molto attesa e che è iniziata ricordando lo scherzo telefonico di Fiorello sulla sua presenza a Sanremo 2024.

«Io direttore artistico di Sanremo e Fiorello conduttore? Convegno, bello» sorride Fedez davanti alla proposta ironica di Fabio Fazio all'inizio del faccia a faccia tv. L'apertura del rapper, però, viene ben presto gelata dal messaggio inviato da Fiorello al telefonino di Fazio in cui dice di non pensare minimamente alla conduzione. La gag, quindi, si chiude con il sorriso.

"Io c'ho pensato...l'idea di Fiorello è bella: tu che faccia il direttore artistico di Sanremo sarebbe bello! Però Fiorello dovrebbe condurlo..."

"Convengo! Bello!" @Fedez a #CTCF pic.twitter.com/Zbv8xbp3ML — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 29, 2023

La malattia

Poi si è parlato della malattia che all'improvviso ha colpito Fedez: «La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per guarire».

Lacrime per Vialli

Fazio poi ha ricordato Gianluca Vialli, mancato di recente per la leucemia: Fedez piange davanti alla foto dell'ex calciatore in diretta tv. «Non l'ho mai conosciuto, ma quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas, trovai una intervista di Gianluca e con lui rimasi al telefono parecchie ore la sera prima di essere operato.

Eppure io e lui non ci conoscevamo minimamente».

L'impegno per la salute mentale

Poi si è parlato in diretta tv dei disturbi mentali e Fedez su questo tema ha spiegato la sua esperienza. «Vorrei aprire un centro di assistenza gratuita per chi ha questi problemi»

I social

Stuzzicato da Fabio Fazio sulla presenza costante sui social, Fedez ha risposto: «Siamo personaggi pubblici, per cui ci sta far vedere quello che facciamo durante le nostre giornate: tutto ciò che raccontiamo sui social o nella serie tv, sono cose che abbiamo deciso noi di rivelare. Io pornografo del dolore? Non sono d'accordo».

Il precedente

Fedez è stato ospite questa sera a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, dopo l'intervista di quest'ultimo a Muschio Selvaggio. I due si sono confrontati su molti argomenti ami trattati rima, dando vita ad un incontro pieno di aneddoti e esperienze di vita mai raccontate prima. Il rapper è pronto a tornare a sedere sulla poltrona di fronte al padrone di casa, Fabio, dopo aver ricevuto la porta chiusa in Rai.

Tutti si ricorderanno la sua intervista a Belve, saltata a causa delle direttive dall'alto. L'ad Roberto Sergio ha chiamato personalmente Fedez e i due sembra che abbiano chiarito, ma intanto il rapper farà visita al suo amico Fabio Fazio alla Warner Bros.

«Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo ricordarvi che sarò ospite da Fazio a Che tempo che fa. Parlerò di un tema per me abbastanza importante e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico e francamente sono molto agitato. Ci tengo a mettere le mani avanti: è possibile che mentre parlo di alcune cose che mi sono successe, è possibile che mi parti il balbettio. Quindi se mi vedrete balbettare, non preoccupatevi».