Chiara Ferragni ospite a Che Tempo che Fa: «Due mesi e mezzo tosti. C'è stato un errore di comunicazione, chiedo scusa, tutti sbagliamo»

Polvere di stelle. La raccoglie Fabio Fazio che ha ospitato Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa sulla Nove. Dalle stelle al polvere, polvere di stelle, o quasi. L'influencer arriva nello studio televisivo dopo la separazione dal marito Fedez, lo strascico del caso Pandoro, le inchieste a grappolo, le critiche sui social e non solo. Vestita di nero, conferma di essere «agitata», anche perché Fazio premette di «essere sinceri e non eludere nulla, perché il vero problema di tutto è come essere percepita, come essere sincera».

«Due mesi e mezzo tosti»

I video lanciati dal conduttore hanno un effetto emotivo stile Grande Fratello: ammorbidiscono il momento che però è e resta piano di spigoli. «Sono contenta di essere qui, sono stati due mesi mezzo tosti - ha spiegato Chiara Ferragni - La mia è una storia piccola a confronto con quanto accade nel mondo. Mi sono trovata al centro di un'ondata d'odio. Non ero preparata? Niente prepara alla violenza di certi attacchi. Io sono iperpreparata, ti senti invincibile, poi però ti senti accerchiata e hai il terrore di uscire di casa». Fazio la paragona, per la deflagrazione, a Robert Oppenheimer: «Tu hai inventato l'influencer».

Pandoro e Federico. «Spartiacque l'antitrus - ha rimarcato Chiara Ferragni - lì mi sono resa conto che ero stata fraintesa per quello che ho detto e scritto, potevo dirlo meglio e scriverlo e meglio.

«Chiedo scusa a tutti»

Errore di comunicazione? Volevamo comunicare quello che abbiamo fatto, volevamo accendere un faro, stimolare emulazione. Come con il Covid, come a Sanremo con la mia donazione alle donne vittime di violenza. La comunicazione poteva essere fatta meglio, mi spiace tantissimo. C'è stato un errore. Da influencer cosa mi direi? Non cercare di essere sempre forte e tutta d'un pezzo: tutti sbagliamo».

«Chiedo scusa, restituisco tutto e non farò mai più operazioni di questo genere. Il mio allontanamento da Federico, ci ripenseremo? Vedremo, non so - dice Chiara Ferragni - Hanno detto che era una strategia. La gente pensa che ci sia un pool di esperti, invece non è così. Deriva dalla scelta di condividere tanto, difficile avere privacy ora. Ringrazio i followers che mi seguono da tempo, molti di loro capiscono tutto anche da una foto. Continuerò a raccontarmi così, sui social, anche se ci sono dei lati negativi ma fanno parte del gioco. La tuta grigia? Tutta dietrologia. Ero vestita così dal sabato prima, mi ero pure truccata per quel video. Con Federico ci sentiamo, non è che finisce tutto così. Abbiamo avuto crisi anche in passato, questa è più forte ma ci sentiamo ancora. Credo che cambierò qualcosa nel modo di vivere e fare, l'augurio che mi faccio è di vivere di più il presente».