Chiara Ferragni riapre i commenti sui social (ma è travolta dalle critiche). L'esperta: «Vuole riconquistare i brand»

L'odio social, di cui ha parlato nella famigerata intervista da Fazio, continua a travolgere Chiara Ferragni. Per la prima volta da quando il caso Balocco è esploso, con la multa dell'Antitrust prima e le indagini per truffa aggravata poi, l'influencer ha riaperto i commenti sui suoi profili senza limitazioni (prima erano riservati solo a chi lei stessa seguiva e le riservava parole di supporto), dando così a tutti la possibilità di esprimersi. Il risultato? In un paio d'ore sono arrivati oltre 510mila like, ma anche una valanga di critiche. L’esperta di comunicazione Maria Angela Polesana, è convinta che «il tentativo era probabilmente non tanto quello di avvicinarsi ai suoi follower, ma di riconquistare i brand».

La mossa sui social

Ma cosa è successo? Dal 18 dicembre Chiara, crollata sotto il peso delle responsabilità dopo lo scandalo commerciale che ha investito le sue società e la sua immagine, aveva deciso di impedire i commenti sotto i suoi post per evitare di essere travolta da una valanga di frasi negative.

A questa crisi è seguito un lungo periodo di silenzio interrotto da pochi tiepidi tentativi di ristabilire un contatto con il pubblico generalista. Per rompere un po’ questi schemi l’influencer ha tentato il tutto per tutto con un’intervista a Che tempo che fa, tornando così prepotentemente sulla scena mediatica. Poi la mossa a sorpresa: a poche ore dalla messa in onda della chiacchierata con Fazio, Chiara riapre finalmente i commenti social, ma le cose non vanno come si sarebbe aspettata.

Il primo post con commenti liberi

Per inaugurare questa nuova fase di ripresa della sua immagine, Ferragni ha deciso di pubblicare un nuovo post interamente legato alla sua intervista. «Yesterday for @chetempochefa. Grazie di avermi seguita e supportata!», ha scritto. A corredo della didascalia Chiara ha pubblicato una serie di immagini del suo outfit, e alcuni momenti salienti relativi all’intervista. Il post, che ha inaugurato appunto la possibilità di commentare di nuovo liberamente sul suo profilo social, è stato però principalmente travolto dalle critiche. ma sono anche molti i follower e gli amici vip che supportano il suo ritorno sulle scene sostenendo che tutti sbagliano e che lei non meriti tutto questo accanimento.

I vip solidali con Chiara

Tra i sostenitori di Chiara troviamo ovviamente le sue sorelle e le sue amiche di una vita come Chiara Biasi. Ma nonostante i fan più affezionati sostengano la Ferragni a suon di "Chi non prova non sbaglia mai" o "Puoi far 99 cose buone e una negativi, e gli altri si ricorderanno sempre la negativa", molti altri utenti non sono dello stesso parere. L’aspetto più criticato della sua intervista è sicuramente che non abbia fatto un mea culpa per il fraintendimento.

I commenti negativi

«Personalmente non ho nessun dubbio che sia una brava persona, però non è circondata da persone all’altezza della situazione. Anche per l’intervista da Fazio ci si doveva preparare meglio e non continuare a parlare di fraintendimento, gli spettatori si sono sentiti trattati da stupidi», ha scritto qualcuno. «Non hai fatto una bella figura dicendo che chi compra non ha capito». E ancora: «Noi non abbiamo frainteso proprio niente . Stai continuando a sbagliare comunicazione».

L'esperta: ecco perché l'ha fatto

Per Maria Angela Polesana, docente di Sociologia dei media all’università Iulm di Milano, che di Chiara Ferragni ha fatto una materia di studio, a Che tempo che fa «è tornata in azione la solita Chiara Ferragni che conosciamo, una professionista che fa molta attenzione alla sua immagine e ha un’ansia di controllo su tutti. La strategia che sta adottando in questo periodo è vincente». La professoressa parla all’Adnkronos e si dice convinta che l’influencer stia mettendo in atto una «strategia su più media: ieri sera in tv ha ribadito i concetti già espressi sui social e nell’intervista al Corriere della Sera, dipingendosi come una persona innocente, fragile e vittima di un attacco mediatico. Sono contenuti tutti molto coerenti, io ci vedo dietro una regia molto precisa. Attraverso questa apparizione televisiva il tentativo era probabilmente non tanto quello di avvicinarsi ai suoi follower, ma di riconquistare i brand che in questo periodo l’hanno abbandonata. E in parte c’è riuscita, se guardiamo ai dati di ascolto di Fazio». Tutto sarebbe quindi stato studiato a tavolino: «Mi ha fatto sorridere l’ingresso in studio con la colonna sonora del film A star is born che già ci forniva la cornice della storia d’amore complicata e struggente tra lei e Fedez e individuava come la star Ferragni, paragonata per altro più volte da Fazio a Oppenheimer. Un paragone che mi è sembrato sinceramente un po’ folle ed eccessivo». E si dice certa che l’autenticità che traspare «viene ribadita, ma è ovvio che sia costruita».