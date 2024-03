Chiara Ferragni e l'intervista da Fazio: le 7 domande non fatte (e le cose non dette). I follower: «Un'occasione persa»

Era indubbiamente l'intervista più attesa della settimana. Eppure sono state più le cose che Chiara Ferragni, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha (non) detto. Tra domande non fatte e risposte non date, l'apparizione televisiva dell'influencer ha lasciato molti con l'amaro in bocca. E dire che sul tavolo le possibilità non mancavano: oltre alla situazione sentimentale tra lei e Fedez, che Chiara ha ammesso raccontando: «Con Federico ci sentiamo ancora, è un periodo di crisi come ne abbiamo avuti in passato, questa è una crisi un po' più forte», c'era da affrontare la questione dell'affaire-Balocco, non ancora conclusa e che ha dato uno scossone violento alla carriera dell'influencer. E qui le risposte sono state prudenti (forse un po' troppo), altrettanto controllate, a tratti timorose. Il copione è stato scritto con attenzione e rispettato con cura, da tutte e due le parti. Almeno così è sembrato. La Ferragni ha ammesso l'errore, che è stato però ricondotto a una leggerezza, a un difetto di comunicazione. Niente di più. Le persone hanno frainteso, non hanno capito: lei è in buona fede e pensava di non aver fatto niente di male. Questa, in poche parole, la sintesi dell'intervista.