Fedez, Red Ronnie a Muschio Selvaggio: «Sei diventato così famoso perché sei un alieno». La reazione del rapper

Red Ronnie, all'anagrafe Gabriele Ansaloni, è un giornalista e conduttore radiofonico che è stato ospite dell'ultima puntata del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio. Lo speaker, negli ultimi anni, si è reso protagonista di varie episodi secondo cui avrebbe incontrato gli alieni o dialogato con gli spiriti di rockstar ormai defunte da tempo come, ad esempio, Jimi Hendrix.

Nella sua intervista con Fedez e Mr Marra, Red ha spiegato il motivo per cui, secondo lui, il rapper sarebbe un extraterrestre sceso sulla Terra per portare a termine una qualche specie di missione. Le espressioni dei due conduttori e le loro risposte sono davvero esilaranti e il video, che è stato pubblicato su YouTube solo 18 ore fa, ha già riscosso moltissimo successo, tanto che le visualizzazioni ammontano a quasi 270mila.

Nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, in cui è stato ospitato Red Ronnie, sarebbe stato praticamente impossibile non pensare che il giornalista avrebbe parlato degli alieni. «Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?» ha chiesto a Fedez che, quindi, ha risposto: «Ti prego dimmi che sono un alieno».

Ansaloni ha continuato spiegando: «Certo! Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui... Secondo te, perché? Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli». Fedez ha, poi, chiesto divertito: «Quindi posso fare qualsiasi ca*ata e rimanere al top?». Red Ronnie, tornato serio, ha chiarito: «Beh no, c'è un limite... Tu hai il potere: se ci sono tanti co*** che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?».

Al termine della puntata di Muschio Selvaggio, Red Ronnie ha accennato anche a Giuseppe Garibaldi che ha definito: «È ricordato come l'eroe dei due mondi ma in realtà era un mercenario violento e massone». Anche Fedez ha fatto la battuta e ha risposto: «Posso dire? Era un po' anche il Justin Bieber dell'epoca, quando andava c'erano i fan che lo aspettavano».