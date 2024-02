A "Che Tempo Che Fa" è già Festival, ospiti Amadeus e Fiorello. E c’è anche Wim Wenders

Amadeus e Fiorello protagonisti di Che Tempo Che Fa, in onda stasera 4 febbraio 2024, a partire dalle ore 19.30, sulla Nove. La coppia sarà ospite di Fabio Fazio per parlare della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una presenza che sembra quasi sancire una sorta di “pace” dopo le polemiche sollevate dal divieto del regolamento Rai di avere su altri canali il vincitore del prossimo Festival di Sanremo all'indomani della finale.

Ma oltre alla musica, ci sarà spazio per parlare anche di cinema, perché in studio arriverà Wim Wenders, regista tedesco di Perfect Days. Il film è candidato agli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per il Giappone. Il film, uscito a inizio anno nelle sale cinematografiche italiane, si contenderà l'ambita statuetta per il miglior film straniero insieme all'italiano Io capitano di Matteo Garrone e agli altri tre titoli che fanno parte della cinquina finale (La società della neve di Juan Antonio Bayona, La zona d'interesse di Jonathan Glazer e Das Lehrerzimmer di İlker Çatak).