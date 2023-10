Chiara Ferragni truccata da Vittoria. Il make-up artist: «Non vengo più», e lei risponde così

Giocare e truccarsi. Decorarsi la pelle è divertente: naturale che alle bambine piaccia molto. E lo sa bene anche Chiara Ferragni che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in compagnia della sua piccola Vittoria mentre si divertono a giocare con i trucchi. Brillantini bianchi e la regola è che non ci sono regole se non quella di utilizzare «pochi brillantini».

Infatti, all'inizio del video l'imprenditrice ha raccomandato a Vittoria di non esagerare con l'utilizzo dei glitter scintillanti durante il «Makeup by Iaia».

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Oggi mi trucca la Vitto - ha sottolineato Chiara Ferragni nel video -. Ma è più brava la Vitto o Manuel a truccare?». La piccola Vittoria ha risposto: «Iaia fashion style». A tale proposito, Manuele Mameli, make-up artist e un hair stylist di Chiara Ferragni ha commentato il video che l'imprenditrice ha pubblicato su Instagram: «Ok non vengo più», con l'aggiunta di tante emoji che ridono.

E Chiara Ferragni ha risposto: «Manuele Mameli sei ufficialmente rimpiazzato», con l'aggiunta di un emoji con la risata.