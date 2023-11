Rai, ascolti flop: Pino Insegno e Nunzia De Girolamo verso l'addio? E torna Giletti

Ascolti in calo, nuovi conduttori che ancora non convincono del tutto causa un rodaggio che è più lungo del previsto. La politica che tiene banco come sempre accade quando si tratta della Tv di Stato. Con l’opposizione che morde e non molla la presa. La Rai è nell’occhio del ciclone e ci resterà sicuramente per un po’ di mesi. Sicuramente fino alla metà del 2024 quando il cda di Viale Mazzini verrà rinnovato. E a riguardo c’è da segnalare qualche ruggine tra l’ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi. Il ticket sembra si sia incrinato.

Sergio è da sempre dirigente d’azienda mentre Rossi è l’uomo di fiducia della premier Meloni che come tutti i premier che l’hanno preceduta decide in merito alla scelta dell’ad e del direttore Tg1 (Draghi scelse Fuortes e Maggioni lasciando ai partiti le altre nomine). Rossi non è diventato ad perché in questa consiliatura non era tecnicamente possibile. Il patto iniziale benedetto dal governo era Sergio ad fino al nuovo cda poi scambio di ruoli con il dg Rossi. Ma tra i due non c’è più una visione unica, o quantomeno si è appannata.