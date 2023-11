Beppe Grillo a Che tempo che fa: «Quelli che mandai aff** ora sono al governo». La frecciatina sul processo al figlio

Beppe Grillo torna in tv a quasi 10 anni dalla sua ultima intervista: ospite della puntata di 'Che tempo che fa', in onda sul Nove e in streaming su discovery+ preceduto alle 19.30 da 'Che tempo che farà', ha risposto alle domande di Fabio Fazio.

"Sono il peggiore? Sì, sono venuto a dirvelo. Io ho peggiorato questo Paese." @beppe_grillo a #CTCF pic.twitter.com/vOuyYJTkgy — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 12, 2023