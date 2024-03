Fedez, ritorno alle origini a 13 anni dal primo album con messaggio a Chiara Ferragni: «Ti vorrei dire che va tutto bene». Il pensiero alla ex

La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni ai titoli di coda e anche i più sospettosi che speravano si trattasse di una crisi passeggera e che i Ferragnez stessero temporeggiando prima di annunciare il loro ritorno, hanno dovuto ricredersi quando hanno iniziato a vedere il rapper pubblicare storie Instagram dalla sua nuova abitazione, quella a Milano, in zona Navigli.

Fedez è tornato alle origini, sia fisicamente che musicalmente, cominciando a postare le sue vecchie canzoni e ricordando il 13esimo anniversario del suo primo album, "Penisola che non c'è", proprio nel giorno del compleanno della sua "ex" cognata, Francesca Ferragni, mentre sembrerebbe mandare un messaggio a Chiara, con la scritta: «Ti vorrei dire che va tutto bene».

Fedez, l'anniversario del primo album

Fedez ha condiviso con i suoi follower un ricordo molto tenero dell'uscita del suo primo album, "Penisola che non c'è": «Sono molto legato a questo primo album, tra i concerti più belli c'è sicuramente quello nel centro sociale di Milano, il Leoncavallo, il primo in assoluto, dove all'ingresso c'erano mia mamma e mio papà che vendevano l'album».

Poi il pensiero ha iniziato a ricordare alcuni dettagli di quel periodo che sembra essere così lontano, soprattutto dall'idea che oggi i fan hanno di Fedez, ricco imprenditore.

«Piccolo fan fact del disco: avevo speso tutti i soldi che avevo per produrlo e non avevo più soldi per girare dei video, quindi ho dovuto fare tutto da solo, dal montaggio con Final Cut al girato a cui pensava la mia ex fidanzata che saluto, ciao Silvia! È stato un disco autoprodotto con i soldini del nostro studio di tatuaggi», ha rivelato Fedez, facendo riferimento allo studio di tatuaggi che, probabilmente è quello in cui Silvia, la sua ex fidanzata, lavora tutt'oggi.