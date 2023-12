ANCONA - L’allarme, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori l’aveva già lanciato lo scorso luglio, in occasione della cerimonia delle Lauree in piazza. Nelle Marche - e ad Ancona in particolare - mancano gli alloggi per gli studenti, e questo penalizza i nostri atenei. Perché venire a studiare nei pur quotatissimi corsi offerti dalle facoltà marchigiane, se poi trovare un posto letto diventa una corsa ad ostacoli?

I numeri



E in effetti, a guardare i numeri - aggiornati al 29 novembre - emerge come i 2.970 alloggi a disposizione degli studenti universitari non bastino neanche lontanamente a coprire tutte le richieste. Ma la situazione non è omogenea in tutto il territorio regionale. E a pagare il prezzo più alto di questo deficit è proprio la Politecnica che ha la sua sede principale ad Ancona. Qui gli alloggi disponibili sono 487 e coprono appena il 18% del fabbisogno. Meno di uno studente su cinque tra quelli che lo richiedono trova un posto letto, insomma.



La geografia



La situazione migliore la vive invece Urbino, che può contare su 1.150 alloggi Erdis. Ma nonostante tutto, il 26% dei richiedenti resta a piedi. Di poco sotto, l’Università di Camerino, che ha a disposizione 852 alloggi per garantire il 71% del fabbisogno. Nel mezzo si trova infine l’ateneo di Macerata, con 481 alloggi disponibili e un tasso di copertura delle richieste pari al 47%. Comunque meno della metà. Un gap tra domanda e offerta che l’Erdis sta cercando di colmare con la realizzazione di nuovi studentati. Tra questi, la presidente dell’Ente Maura Magrini ha fatto sapere che riceveranno il finanziamento immediato del Miur il progetto delle ex Monachette di Macerata per 8.287.506 euro e lo studentato di via Saffi di Ancona per 7.716.000 euro. In questo secondo caso parliamo di 98 posti letto, pronti entro il 2026. Un primo passo, ma ancora non basta.