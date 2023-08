ANCONA - Non solo mete domestiche. Tra settembre ed ottobre il Sanzio calerà anche un poker di nuove destinazioni europee tra le più quotate. Pacchetto, anche in questo caso, portato in dote all’aeroporto marchigiano dalla compagnia Aeroitalia.

Si parte dal 15 settembre con due rotazioni verso Barcellona (il lunedì e il venerdì) e Vienna (il mercoledì e la domenica), e con tre verso Bucarest (mercoledì, giovedì e sabato). Voli operati con velivoli ATR 72/600 da 68 posti. Dal 28 ottobre, invece, è previsto il decollo dal Sanzio del volo per Amsterdam: in questo caso, l’aereo utilizzato sarà un Boeing 737 da 189 posti. Costo medio del biglietto per l’utente: tra i 60 e i 100 euro.

APPROFONDIMENTI L'INCUBO DEI VIAGGIATORI Il volo è in overbooking e salta il viaggio in aereo: ecco cosa fare e tutti i rimborsi a cui si ha diritto

Rotte europee che andranno a completare l’offerta internazionale messa sul piatto dallo scalo dorico. A partire da Parigi Orly, destinazione planata sul Sanzio lo scorso 27 maggio con Volotea, e Londra, servita sia da Ryanair (Stansted) che easyJet (Gatwick, novità, anche questa, del 2023). Ci sono poi l’evergreen Monaco, raggiungibile ogni giorno sulle ali di Lufthansa, il tris calato da Ryanair con Bruxelles Charleroi, Dusseldorf e Cracovia, e Tirana operata da Wizz Air e Albawings. Una dimensione sempre più internazionale per il Sanzio, insomma, che dopo gli anni bui del rischio fallimento, ora guarda avanti con più ottimismo.