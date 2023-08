Il volo è in overbooking e salta il viaggio in aereo: ecco cosa fare e tutti i rimborsi a cui si ha diritto

E' l'incubo di tutti i viaggiatori: arrivare all'aeroporto sognando l'agognata vacanza che invece all'improvviso diventa un miraggio. Eppure avete acquistato un regolare biglietto. Eppure avete la prenotazione. Ma non basta, se l'aereo su cui avete deciso di volare è andato in “overbooking”. Cosa sta succedendo? Molte compagnie aeree adottano una pratica scorretta ma perfettamente legale: quella di vendere più biglietti di quanti siano i posti disponibili per evitare posti vuoti in caso di disdette. Una pratica che arreca enormi danni ai passeggeri coinvolti, perchè oltre al volo è stato prenotato un hotel, magari anche una macchina e si rischia davvero di perdere tutto, oltre ai soldi.