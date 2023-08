ANCONA - Effetto Parigi, il Sanzio sempre più snodo internazionale dell’area centro adriatica. Il mese di giugno ha fatto registrare +8,1% di passeggeri internazionali (35.659) rispetto allo stesso periodo nel 2022. Bene anche il dato nazionale: 19.802 passeggeri (+2,9% rispetto a giugno 2022). Totale commerciale: 55.463, +6,2%. «La ciliegina sulla torta - commenta soddisfatto l’Amministratore delegato e direttore generale dell’International Airport di Ancona, Alexander D’Orsogna - è stata la rotta su Parigi-Orly inaugurata lo scorso 27 maggio, che viaggia in media al 98% di riempimento». E una. Ma le ciliegine sono sempre in coppia. L’altra? «La seconda Londra su Gatwick - specifica D’Orsogna - che sta andando molto bene».

Gli obiettivi



I dati di luglio non sono ancora stati elaborati «ma sono sostanzialmente in linea con quelli di giugno» tiene a sottolineare l’Ad del Sanzio. Dunque altrettanto positivi. Sebbene il traffico cargo abbia ridotto non di poco le performance: -13,8% rispetto a giugno 2022. «Una flessione comune a tutta Italia - spiega D’Orsogna - e fisiologica, se ci si rapporta al periodo pandemico dove il cargo faceva da padrone. Ad ogni modo il nostro calo è inferiore alla media nazionale degli altri scali italiani». L’obiettivo di fine anno per il manager è «raggiungere la forbice dei 530-550mila passeggeri» per un incremento percentuale del 12-17% rispetto al 2022 che si è chiuso a 470mila passeggeri. A concorrere per il taglio del traguardo i nuovi voli internazionali che decolleranno da Falconara a partire da settembre: Vienna, Barcellona, Amsterdam e Bucarest. «Saranno il nostro biglietto da visita per l’incoming e l’outgoing in vista di traffici operati tutto l’anno - mette subito in chiaro D’Orsogna -. Destagionalizzare è molto importante, e su questo ci aiuterà molto anche il volo su Parigi che non terminerà con l’arrivo dell’inverno».



Il marketing



Messo in chiaro che Londra e Parigi hanno contribuito ad accrescere i traffici passeggeri internazionali sul Sanzio, ci si aspetta altrettanto dalle rotte in arrivo dal prossimo autunno. Ma tutto dipende dalle tempistiche con cui si sono attivati i piani marketing sulle rispettive tratte. «Abbiamo scelto città importanti a livello di branding - fa presente D’Orsogna -, ma all’inizio saranno rotte operate da aeromobili di piccole dimensioni: 68 posti». Come a dire: si comincia in punta di piedi, senza rischiare molto. «Ma con l’intento di lavorare su queste destinazioni in modo adeguato per arrivare, attraverso uno sviluppo e consolidamento dei traffici, ad aeromobili più grandi» assicura il Dg dell’aeroporto. Dunque, lo sguardo è puntato sul 2024. «Queste destinazioni - precisa D’Orsogna - nascono in relazione alle attività di promozione che verranno poi svolte in loco: dal classico marketing tradizionale, banalmente la pubblicità in aeroporto, fino alla diffusione di attività promozionali (social, digital, online), fino ad eventi ad hoc, come ad esempio i convegni. Insomma azioni che vanno a stimolare i vari segmenti di traffico».

Le aspettative

Nel mirino degli amministratori dell’International Airport di Ancona la destagionalizzazione. «Barcellona è la seconda città internazionale richiesta dalle Marche, la prima è Parigi, la terza è Amsterdam - elenca D’Orsogna -, e Bucarest ha una grande vocazione al traffico etnico». Le aspettative per l’inverno non mancano. Anche se è sulla primavera 2024 che si punta ad inanellare i primi veri risultati. E sul cargo la ripartenza ha un solo nome: Amazon. «Siamo già uno degli aeroporti più importanti d’Italia per questo tipo di traffici - afferma manifestando un certo orgoglio il manager -, ma con l’arrivo di Amazon andremo sicuramente a crescere».