Mangialardi (Pd) in tackle: «Il Governo ha dato un colpo mortale al sistema scolastico italiano e della nostra Regione»

ANCONA - «Il Governo Meloni, con l'art. 99 della legge di Bilancio 2023-2025, ha dato un colpo mortale al sistema scolastico italiano e della nostra Regione, prevedendo un numero minimo di 900/1000 alunni per il mantenimento dell'autonomia degli Istituti». Lo scrive in una nota il capogruppo dem in Consiglio regionale delle Marche Maurizio Mangialardi

La nota

«Nelle Marche, in particolare, le scuole passeranno in un solo anno da 233 a 204: ne saranno, in altri termini, eliminate ben 29 nell'arco del triennio Anno scolastico. 2024/2025-2026/2027, andando a colpire in particolare le aree interne, ovvero quelle più esposte a causa dello spopolamento e quindi della diminuzione costante della popolazione scolastica».