Pensione di cittadinanza reintrodotta: quanto vale, chi sono i beneficiari e come fare domanda

Il Reddito di cittadinanza verrà cancellato, la Pensione di cittadinanza invece no. Il governo Meloni, varando la stretta sul sussidio targato Movimento 5 Stelle nel decreto Lavoro, decide di mantenere l'altra parte dell'aiuto riservato ai poveri, su spinta soprattutto di moderati e centristi all'interno della maggioranza. La legge di Bilancio 2023 abrogava la Pensione di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Ora, però, la marcia indietro porta a lasciarla intatta, affiancandola ai nuovi Assegno di inclusione per i fragili e Strumento di attivazione per gli occupabili.

Pensione di cittadinanza, a chi è destinata e quanto vale

Nel testo del decreto Lavoro, arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale, è certificato il ritorno della pensione di cittadinanza, o meglio la sua non abolizione, visto che non scomparirà più a fine anno. L'aiuto è rivolto a chi ha almeno 67 anni, con importi progressivi, che aumentano se in famiglia ci sono una o più persone disabili. L’importo base è pari a 630 euro per 12 mensi, per un totale di 7.560 euro annui.

L'importo va poi moltiplicato per il valore della scala corrispondente alla propria situazione familiare. Si parte da valori pari a 1 in caso di famiglia con un solo membro. Ogni persona nel nucleo con compiti di cura aggiunge uno 0,4% all'importo finale, mentre i disabili gravi hanno un valore di 2,3 punti.

I paletti da rispettare per ottenerla

Per accedere alla pensione di cittadinanza il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui, cioè 630 al mese, che scende a 6mila euro annui (500 al mese) se nella famiglia ci sono persone con meno di 67 anni o prive di disabilità. E ancora: l‘Isee non deve superare i 9.360 euro annui e il valore degli immobili deve essere al massimo di 10mila euro.

Le maggiorazioni e gli esclusi

Se la famiglia vive in affitto è prevista una maggiorazione da 150 euro al mese, con progressioni in base ad appositi parametri. Non riceve la pensione di cittadinanza il nucleo familiare in cui uno dei componenti è intestatario (o ha la piena disponibilità) di auto con cilindrata superiore a 1.600 cc. o moto di cilindrata superiore a 250 cc

Quanto dura e come fare domanda

La pensione di cittadinanza viene erogata per 18 mesi e dopo 30 giorni di stop può essere di nuovo chiesta al massimo per un anno. La domanda può essere inoltrata: direttamente online sul sito dell'Inps, nei Centri di assistenza fiscale (i Caf) e presso gli istituti di patronato.