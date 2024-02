Fermo, Saltamartini sulla riorganizzazione dei carabinieri: «Competenza dello Stato, la Regione. La Regione ha dato ai Comuni 500mila euro per la sicurezza»

FERMO - In merito all'attività di riorganizzazione della compagnia carabinieri in provincia di Fermo «la materia è di competenza esclusiva dello Stato e non appartiene alla sfera di competenza della Giunta, né del Consiglio Regionale». Lo ha dichiarato in un passaggio del suo intervento nell'Aula dell'Assemblea Legislativa il vice presidente della Giunta Filippo Saltamartini, assessore della Regione Marche con delega a Polizia locale e Politiche integrate per la sicurezza, rispondendo ad una interrogazione dei consiglieri del Pd.

La risoluzione in Aula

Saltamartini ha ricordato «la risoluzione» deliberata dall'Aula, «poi trasmessa agli organi di governo, per avviare una sollecitazione sul tema della sicurezza pubblica» ed ha voluto sottolineare che «la Regione Marche dopo tanti anni in cui non era stato fatto nulla sul tema» nell'ambito delle proprie competenze «ha investito risorse molto importanti, destinando più di 500mila euro ai Comuni per la riorganizzazione dei sistemi di polizia locale e di controllo del territorio, finanziando telecamere, sistemi di monitoraggio delle targhe e soprattutto interventi diretti di ammodernamento dei parchi tecnologici e delle autovetture.

L'attacco al Pd

Questo - ha detto - è stato fatto dal mio assessorato, nell'esercizio di questa consiliatura» con l'obiettivo di «portare un contributo concreto».

«Ci stiamo occupando dei problemi dei marchigiani con concretezza - ha aggiunto -. Quello che emerge è che il Pd nella sua politica nei 25 anni di governo non ha mai finanziato con neppure un euro la sicurezza integrata che è un compito specifico delle Regioni» ha concluso.