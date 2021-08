Coronavirus, 251 positivi nelle Marche, più di un terzo in una provincia. Morta una donna, ma frena la corsa dei ricoveri/ Il trend dei contagi

ANCONA - L'effetto Ferragosto e la variante Delta mantengono alto il numero dei contagi Covid nelle Marche. Oggi, giovedì 26 agosto, infatti il Gores ha segnalato 251 nuovi positivi, il 16,3% (ieri era il 15%) dei 1.543 tamponi nuove diagnosi analizzati. In crescita l'incidenza, che i attesta a 77, 12 casi per 100mila abitanti. È ancora Macerata la provincia con più contagiati con iù di un terzo del totale (87), seguita da Fermo (48), Ancona (42), Pesaro-Urbino (38) e Ascoli Piceno (19), sono 17 i casi provenienti da uori regione.

ZERO DECESSI, -1 RICOVERI

Si è fermata la corsa dei ricoverati per Covid nelle Marche, che oggi sono 77, uno meno di ieri. Salgono a 12 (+1) i ricoverati in terapia intensiva, scendono quelli in semi intensiva (13, -1) e nei reparti non intensivi (53, -1). Sono 10 (-6) le persone assisttite nei Pronto soccorso. Oggi, purtroppo è stato segnalata la morte di una donna 75enne di Macerata, già afflitta da altre malattie e deceduta alla Residenza Valdaso. Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.046 persone, 1.705 uomini e 1.331 donne. Dei 251 nuovi positivi, 36 erano sintomatici, 72 frutto di contatti domestici, 71 di contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavorativo e 7 in ambiente di vita/socialità; per 58 casi si stano svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

IL TREND DEI CONTAGI

