Coronavirus, nelle Marche 28 nuovi positivi: metà sono contagiati da amici e parenti. Una provincia a zero/ I numeri delle regioni

ANCONA - Le Marche in zona bianca da lunedì 21 giugno: la buona notizia però non può e non deve cancellare gli sforzi compiuti contro il Covid di questi mesi. I 4 morti degli ultimi giorni ed il leggero rimbalzo dei positivi di oggi (per la metà dovuti a contatti con amici e parenti) induce a non abbassare la guardia. Il Gores ha infatti segnalato oggi, venerdì 18 giugno, 28 nuovi positivi nelle Marche.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2427 tamponi: 1110 nel percorso nuove diagnosi (di cui 355 screening con percorso Antigenico) e 1317 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,5%). Sono le province di Ancona e Macerata quella con più contagiati (9), seguita da Pesaro (4) e Ascoli (3). Fermo si ferma a zero, sono 3 i contagiati provenineti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI 6 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 28 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (8 casi rilevati), contatti in setting domestico (11 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 3 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.355 test antigenici effettuati e n.6 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 2%.

